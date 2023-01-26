Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Экономика 26.01.2023 12:49
0
26.01.2023 12:49
Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Уже предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей.
Банк совместно с Минпромторгом ведут работу по изменению условий программы в соответствии с потребностями наших клиентов и расширению объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, которые позволят предоставлять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие. В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи, ожидаем увеличение объёма выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объёмы финансирования в рамках программы».
В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторг РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной «промышленной ипотеки» и выделены лимиты по данной программе.
Кредит наличными банка «Открытие» назван одним из самых выгодных на рынке26.01.2023 12:38
Экономика 26.01.2023 12:38
Волгоградские студенты пройдут практику в Сбере26.01.2023 12:29
Экономика 26.01.2023 12:29
ВТБ: в 2023 году рынок новых автомобилей покажет рост26.01.2023 12:21
Экономика 26.01.2023 12:21
Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в Волгограде26.01.2023 09:49
Экономика 26.01.2023 09:49
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублей26.01.2023 07:52
Экономика 26.01.2023 07:52
МГУ выбрал российский сервис SberJazz для организации дистанционного обучения25.01.2023 18:15
Экономика 25.01.2023 18:15
Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении25.01.2023 16:01
Экономика 25.01.2023 16:01
Сады Придонья поменяли формат, но не качество25.01.2023 13:18
Экономика 25.01.2023 13:18
ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами25.01.2023 12:24
Экономика 25.01.2023 12:24
Деньги вперёд: студенты хотят обрести финансовую независимость до окончания обучения25.01.2023 11:40
Экономика 25.01.2023 11:40
ВОЛМА: фокус на «цифре»25.01.2023 11:16
Экономика 25.01.2023 11:16
Банкротство как спасение: почему волгоградские СНТ оказываются в долговой яме25.01.2023 09:48
Экономика 25.01.2023 09:48
Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублей24.01.2023 19:55
Экономика 24.01.2023 19:55
Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодёжного СберПрайм выросло более чем в два раза24.01.2023 19:30
Экономика 24.01.2023 19:30
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 года24.01.2023 16:26
Экономика 24.01.2023 16:26