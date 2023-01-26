







Телефонный мошенник обманул волгоградского врача-реаниматолога на 800 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД Волгограда, 48-летняя пострадавшая обратилась с заявлением о мошенничестве в отдел полиции №2 Краснооктябрьского района.

Женщина сообщила, что ей по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил волгоградку в том, что ее сбережения в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. Женщина поверила и перевела на указанный счет около 800 тысяч рублей, а потом принялась ждать звонка о поступлении денег. Однако после этого лжесотрудник банка пропал. Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.



