Происшествия 26.01.2023 09:51
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26.01.2023 09:51
Телефонный мошенник обманул волгоградского врача-реаниматолога на 800 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД Волгограда, 48-летняя пострадавшая обратилась с заявлением о мошенничестве в отдел полиции №2 Краснооктябрьского района.
Женщина сообщила, что ей по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил волгоградку в том, что ее сбережения в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. Женщина поверила и перевела на указанный счет около 800 тысяч рублей, а потом принялась ждать звонка о поступлении денег. Однако после этого лжесотрудник банка пропал. Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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