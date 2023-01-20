«Потерял управление»: в ДТП у дома погиб 27-летний волгоградец

В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 20 января, около 16.00 произошло ДТП с участием двух легковушек. Сообщается о погибшем.





— По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 двигался по улице Советской в станице Филоновской, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 62 водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 35-летнего водителя.









Как уточнили в региональном главке МВД, в результате дорожного инцидента водитель ВАЗа скончался на месте до приезда СМП. На месте ДТП работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа.





В Telegram-канале «Новоаннинский сегодня» сообщается, что предварительно, водитель отечественной легковушки сел за руль пьяным. Авторы канала утверждают, что погибший являлся уроженцем хутора Рожновский.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области