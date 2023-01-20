В Волгограде неизвестный сбил женщину на шоссе Авиаторов и скрылся

В Волгограде полиция разыскивает неизвестного водителя, сбившего накануне пешехода в Дзержинском районе. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу.

— По предварительным данным, примерно в 08.00 неустановленный водитель двигался по шоссе Авиаторов со стороны проезда Мостового в сторону улицы Авторемонтной, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 17 по шоссе Авиаторов был совершен наезд на 38-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, водитель с места аварии скрылся, ведется розыск.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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