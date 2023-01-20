В Волгограде женщина из ревности изрезала молодого кавалера

Происшествия 20.01.2023 09:17
0
20.01.2023 09:17
Полицейские в Волгограде задержали 57-летнюю местную жительницу, которая из ревности ударила ножом своего 45-летнего сожителя.
Как сообщили в УМВД Волгограда, мужчину госпитализировали в больницу, где оказали помощь. Пострадавший пояснил, что ножевые ранения он получил от сожительницы в результате конфликта. Женщину доставили в отдел полиции для дачи объяснений.
Установлено, что подозреваемая распивала спиртное с мужчиной и между ними произошла ссора на почве ревности. В гневе женщина схватила нож и нанесла им удары сожителю в область грудной клетки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За данное преступление подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.
«Потерял управление»: в ДТП у дома погиб 27-летний волгоградец20.01.2023 18:26
Происшествия 20.01.2023 18:26
Сидела в котловане несколько дней: под Волгоградом спасли попавшую в ловушку собаку20.01.2023 13:33
Происшествия 20.01.2023 13:33
Водитель КАМАЗа сбрасывал строительные отходы в центре Волгограда20.01.2023 11:02
Происшествия 20.01.2023 11:02
В Волгограде неизвестный сбил женщину на шоссе Авиаторов и скрылся20.01.2023 11:00
Происшествия 20.01.2023 11:00
Полиция раскрыла кражу старинных дверей с исторического дома в центре Волгограда20.01.2023 10:57
Происшествия 20.01.2023 10:57
«Снесло прицепом»: под Воронежом в ДТП с КАМАЗом погиб 55-летний волгоградец20.01.2023 10:46
Происшествия 20.01.2023 10:46
Пострадавшего в ДТП с маршруткой волгоградца перевели из реанимации20.01.2023 10:13
Происшествия 20.01.2023 10:13
В Волгоградской области задержали браконьера за убитую косулю20.01.2023 09:56
Происшествия 20.01.2023 09:56
«Чудом избежал смерти»: выживший в ДТП с КАМАЗом волгоградец рассказал о происшествии19.01.2023 12:03
Происшествия 19.01.2023 12:03
В Волгограде КАМАЗ задавил пешехода19.01.2023 11:09
Происшествия 19.01.2023 11:09
Волгоградец взял в кредит 6,5 млн рублей и отдал их мошеннику19.01.2023 09:47
Происшествия 19.01.2023 09:47
Под Волгоградом оперативники МВД накрыли склад со смертельной незамерзайкой19.01.2023 09:42
Происшествия 19.01.2023 09:42
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось до девяти19.01.2023 09:18
Происшествия 19.01.2023 09:18
Сырая нефть горит на предприятии в Волгоградской области18.01.2023 17:24
Происшествия 18.01.2023 17:24
Четверо детей и четверо взрослых: облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой18.01.2023 17:16
Происшествия 18.01.2023 17:16