В Волгограде женщина из ревности изрезала молодого кавалера









Полицейские в Волгограде задержали 57-летнюю местную жительницу, которая из ревности ударила ножом своего 45-летнего сожителя.

Как сообщили в УМВД Волгограда, мужчину госпитализировали в больницу, где оказали помощь. Пострадавший пояснил, что ножевые ранения он получил от сожительницы в результате конфликта. Женщину доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

Установлено, что подозреваемая распивала спиртное с мужчиной и между ними произошла ссора на почве ревности. В гневе женщина схватила нож и нанесла им удары сожителю в область грудной клетки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За данное преступление подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.



