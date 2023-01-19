В Волгограде осудят мать выпавшей из окна 1,5-годовалой девочки









Перед судом в Волгограде предстанет 37-летняя женщина по обвинению в причинении тяжкого вреда по неосторожности своей 1,5-годовалой дочери.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вину в инкриминируемом деянии женщина полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения мировому судье судебного участка № 112 Тракторозаводского судебного района.

По версии следствия, несчастный случай с ребенком из-за безответственного отношения матери произошел вечером 19 июня 2022 года. Пьяная женщина уснула, оставив дочь без присмотра. В комнате из-за сломанного запорного устройства было открыто окно. Девочка забралась на подоконник и упала с третьего этажа многоквартирного дома, получив многочисленные телесные повреждения. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи ребенок выжил.

В настоящее время на основании судебного решения женщина ограничена в родительских прав, ребенок проживает с опекуном.



