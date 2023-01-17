Федеральные новости

Володин предложил допускать на госслужбу только отслуживших в армии

Федеральные новости 17.01.2023 17:24
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17.01.2023 17:24


Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 17 января заявил о необходимости ужесточения в России требований к госслужащим. Так, по его словам, в будущем все кадровые решения на местах должны приниматься с учетом службы в Вооруженных Силах и наличия военно-учетной специальности. 

При этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД, рассуждая о требованиях к новым кандидатам на госслужбу, Вячеслав Володин перечислил всех, кто сегодня принимает участие в спецоперации. 

Когда мы говорим о тех, кто нас защищает, все они герои — добровольцы, военнослужащие, мобилизованные, участники частной военной компании «Вагнер». Все они защищают страну. Это должна быть наша единая позиция, – подчеркнул спикер ГД и, говоря о вопросах брони для разных категорий граждан, призвал не делать различий. – Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности.

Это, по словам Володина, касается также участия в выборах депутатов Государственной думы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.

Фото: пресс-служба ГД РФ

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