В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии января в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, возглавил топ стоматолог-хирург, которому готовы платить 150 тысяч рублей вдобавок к льготным условиям на услуги клиники и обучению.

Второе место занимает вакансия ведущего специалиста по охране труда. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 75 тыс. рублей.

На третьем месте — вакансия менеджера по торговле с опытом подбора и управления линейным персоналом. Ему предлагают оплату от 70 тыс. рублей и офисно-разъездной формат работы.

Также в рейтинг вошла вакансия врача-хирурга. Кандидат должен иметь сертификат или свидетельство об аккредитации по специальности. Сотруднику готовы платить от 69 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг вакансия электрогазосварщика – он может заработать от 60 до 80 тысячи рублей.