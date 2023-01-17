Экономика

В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Экономика 17.01.2023 10:55
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17.01.2023 10:55


SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии января в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, возглавил топ стоматолог-хирург, которому готовы платить 150 тысяч рублей вдобавок к льготным условиям на услуги клиники и обучению. 

Второе место занимает вакансия ведущего специалиста по охране труда. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 75 тыс. рублей.

На третьем месте — вакансия менеджера по торговле с опытом подбора и управления линейным персоналом. Ему предлагают оплату от 70 тыс. рублей и офисно-разъездной формат работы.

Также в рейтинг вошла вакансия врача-хирурга. Кандидат должен иметь сертификат или свидетельство об аккредитации по специальности. Сотруднику готовы платить от 69 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг вакансия электрогазосварщика – он может заработать от 60 до 80 тысячи рублей. 

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