







В Руднянском районе Волгоградской области разыскивают 54-летнего мужчину, который пропал в конце декабря. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местный отдел полиции.





Как стало известно ИА «Высота 102», об исчезновении Константина Борисовича Дудкина в полицию сообщили соседи, которые не видел мужчину с 20 декабря. По сведениям информагентства, житель Волгоградской области страдает хроническим заболеванием.



