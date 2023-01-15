На мосту в Волгоградской области фура попала в ледяную ловушку

Происшествия 15.01.2023 11:54
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15.01.2023 11:54
Очередное происшествие на Греблянском мосту в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области случилось сегодня, 15 января. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в ледяную ловушку на этот раз попал многотонный грузовик. При этом проезд по мосту, скрытому льдом, запрещен.
Напомним, несколько дней назад здесь провалилась под лед «Ока» под управлением пожилого мужчины. Водителя вытащили, а потом спасали от обморожения.
Фото Новоаннинский сегодня VK
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