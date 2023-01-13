Происшествия

Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головы

Происшествия 13.01.2023 11:34
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13.01.2023 11:34



Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Волгограда по подозрению в краже крупной суммы денег с банковской карты приятельницы. 
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию обратилась 44-летняя жительница Тракторозаводского района. Она рассказала, что распивала спиртное со своей 21-летней знакомой и дала ей банковскую карту для покупки таблеток от головной боли. Подруга вернула карту, а после ее ухода женщина обнаружила списание со счета 78370 рублей. 
Оперативники задержали подозреваемую. Как выяснилось, девушка ранее уже была судима за кражу. В содеянном она созналась, пояснив, что обналичила деньги и потратила их.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

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