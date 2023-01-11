Жители Волгоградской области с 7 января ведут неравную борьбу с аномальными морозами. В отдельные дни температура за окном опускалась ниже -25 °С. Экстремальный холод, который волгоградские спасатели назвали аномальным, не выдерживают даже коммуникации.

Корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Натальи Алатырцевой, что происходит с погодой, зафиксированы ли температурные рекорды и каких «сюрпризов» ожидать на Крещение.

— Резкое похолодание в Волгоградской области было связано с ультраполярным вторжением, которое произошло по восточной периферии мощного антициклона, установившегося над европейской территорией России, — рассказала прогнозист. — С северными ветрами в наш регион поступил холодный воздух с Карского и Северного морей. Воздушные массы двигались с большой скоростью, что привело к резкому понижению температуры. В течение 12-15 часов температура понизилась от -15 до -20 градусов, начиная с северных районов Волгоградской области.

По словам специалиста, сейчас можно говорить об отступлении антициклона на восток.

— Сейчас основной холод отступает, но в ближайшую ночь, 12 января, все еще будет достаточно морозно, — предупреждает синоптик. — Местами по региону вплоть до -15...-20 °С, по северным и северо-восточным областям до -25 °С. В Волгограде предстоящей ночью столбики термометров покажут -18...-20 °С.

Впрочем, Наталья Алатырцева уточняет, что уже с завтрашнего дня температура начнет постепенно повышаться.

— 12 января прогнозируется местами сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. По области днем будет -8...-13 °С, в областной столице -8...-10 °С, — добавила специалист. — 13, 14, 15 января ночные температуры будут повышаться. К пятнице по области ночью прогнозируется -11...-16 °С, днем -5...-10 °С. В Волгограде 13 января в ночной период -10...-12 °С, днем -5...-7 °С.

Прогнозист уточняет, что в субботу и воскресенье станет еще теплее.

— 14 января в регионе ночью -6...-11 °С, местами до -16 °С, днем в пределах -4...-9 °С, — отметила Алатырцева. — В областном центре в субботу ночью -10...-12 °С, днем -5...-7 °С. Вплоть до 19-20 января будет продолжаться повышение температурных значений.

В ночь на Крещение, по прогнозам синоптика, по области ожидается -2...-7 °С, в городе-герое до -2...-4 °С, а уже днем в регионе около нуля, но по северным районам возможно 0...-2 °С, по югу 0...+2 °С. В Волгограде температура также будет стремиться к нулевым значениям.

— По предварительным данным, в эти дни интенсивные осадки маловероятны, — отметила специалист. — Но уже в третьей декаде, примерно с 23-24 января, стоит ожидать значительных осадков в виде снега и мокрого снега, чему поспособствует выход циклона. Температуры с 23 января будут слабоотрицательными.

На вопрос журналистов о новых рекордах, установленных в период аномального холода, Наталья Алатырцева напомнила, что волгоградский климат всегда отличался резкими перепадами температур.

— За последние годы количество оттепелей выросло, и подобные холодные дни периодически повторяются, — резюмировала прогнозист. — Абсолютных температурных минимумов в Волгограде в связи с наступившими морозами не зафиксировано. За последние 80 лет в городе-герое в отдельные годы минимальные температурные значения опускались до -31 градуса. Старожилы Волгоградского гидрометцентра помнят, к примеру, 1979 год, когда ночью 1 января за окном в областном центре термометры показывали -28 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»