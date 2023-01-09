







В Волгоградской области директор двух коммерческих организаций, которые занимаются производством и поставкой сэндвич-панелей, обвиняется в неисполнении договоров и крупном мошенничестве.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба), ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2020 году директор, зная о плачевном состоянии возглавляемых им предприятий и невозможности исполнения обязательств, заключил договоры поставки на условиях предоплаты.

От пяти заказчиков мужчина получил более 8,5 миллиона рублей, но обязательства не исполнил. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Вину обвиняемый не признал.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Волжскому, а уголовное дело расследовали в СУ УМВД России по г. Волжскому.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело для рассмотрения в суд.

По данным ИА «Высота 102», перед судом предстанет Николай Сахненко, который возглавляет ООО «ТД «Изобуд-Юг». Согласно открытым источникам, в отношении этой организации в 2021 году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Также Сахненко ранее возглавлял ООО «Изобуд-Юг», в отношении которой также инициировано банкротство.