Роковой удар и переворот машины в центре Волгограда попал на видео

На записи видно, как легковой автомобиль белого цвета движется по проспекту Ленина, а ему навстречу слева выезжает автомобиль Datsun. Примечательно, что других автомобилей на проезжей части в это время не было.

От удара Datsun переворачивается на крышу, колесами вверх. На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

- От госпитализации все отказались, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



