Происшествия

В центре Волгограда легковушка приземлилась на крышу

Происшествия 05.01.2023 09:46
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05.01.2023 09:46



Авария с «перевертышем» произошла в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Горожане выкладывают фото и видео последствий аварии в местных пабликах.
По данным очевидцев, ДТП произошло 4 января вечером на проспекте Ленина рядом с театром кукол. Столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу. По предварительным данным, это машина марки Datsun. Мужчины, которые проходили мимо, помогли поставить «перевертыш» на колеса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Подробности ДТП уточняются.
Скриншот с видео: Никита Губанов, ВК «Жесть Волгограда» 

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