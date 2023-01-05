В центре Волгограда легковушка приземлилась на крышу

Происшествия 05.01.2023 09:46
0
05.01.2023 09:46
Авария с «перевертышем» произошла в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Горожане выкладывают фото и видео последствий аварии в местных пабликах.
По данным очевидцев, ДТП произошло 4 января вечером на проспекте Ленина рядом с театром кукол. Столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу. По предварительным данным, это машина марки Datsun. Мужчины, которые проходили мимо, помогли поставить «перевертыш» на колеса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Подробности ДТП уточняются.
Скриншот с видео: Никита Губанов, ВК «Жесть Волгограда»
Роковой удар и переворот машины в центре Волгограда попал на видео05.01.2023 11:14
Происшествия 05.01.2023 11:14
В Волгоградской области мужчина пилил дрова и погиб, угодив в ловушку05.01.2023 10:54
Происшествия 05.01.2023 10:54
Раненого ребенка вытащили из съехавшего с трассы авто под Волгоградом05.01.2023 10:37
Происшествия 05.01.2023 10:37
Машина вдребезги: в Волгоградской области 40-летняя женщина погибла в лобовом ДТП04.01.2023 17:05
Происшествия 04.01.2023 17:05
В Волгоградской области выясняют причину смерти отца и сына04.01.2023 11:34
Происшествия 04.01.2023 11:34
Под Волгоградом зазевавшийся водитель не заметил на дороге лошадь и сбил ее04.01.2023 11:16
Происшествия 04.01.2023 11:16
В Волгограде учитель гимназии перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей04.01.2023 09:52
Происшествия 04.01.2023 09:52
11-летний волгоградец получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петарды03.01.2023 16:56
Происшествия 03.01.2023 16:56
В Волгограде разыскивают водителя «Киа Рио» после тарана с ВАЗ-211403.01.2023 11:24
Происшествия 03.01.2023 11:24
Схватил за горло: волгоградка в новогоднюю ночь ударила мужа ножом в грудь02.01.2023 12:33
Происшествия 02.01.2023 12:33
Всего переломало: в Волгоградской области влетел в ограждение 21-летний пьяный водитель02.01.2023 09:46
Происшествия 02.01.2023 09:46
В Волгоград вертолетом экстренно эвакуировали обгоревшую женщину02.01.2023 09:33
Происшествия 02.01.2023 09:33
При пожаре в частном доме в Волгоградской области пострадала хозяйка01.01.2023 13:30
Происшествия 01.01.2023 13:30
В Волгограде пятеро детей из-за ДТП встретили Новый год в больнице01.01.2023 11:01
Происшествия 01.01.2023 11:01
В Волгограде в ДТП с бензовозом погиб 40-летний мужчина01.01.2023 10:23
Происшествия 01.01.2023 10:23