Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2022 году составила 41028 рублей

Экономика 03.01.2023 19:23
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03.01.2023 19:23
Средняя зарплата жителей Волгоградской области в январе-октябре 2022 года составила 41028 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат.В октябре 2022 года зарплата волгоградцев была выше – 42292 рубля, что больше сентябрьского показателя на 2,8%.
Среди регионов ЮФО самая высокая средняя зарплата в январе-октябре была в Краснодарском крае – 46786 рублей. Самая маленькая – в Калмыкии. Жители этой республики зарабатывали в среднем 34792 рубля.
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