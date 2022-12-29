Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермера

Происшествия 29.12.2022 11:08
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29.12.2022 11:08
Полицейские задержали в Волгоградской области 24-летнего подозреваемого в угоне автомобиля у местного фермера.
Как сообщили в региональном главке МВД, с сообщением о пропаже автомобиля «ВАЗ-2121» («Нива») в дежурную часть обратился 59-летний глава крестьянского хозяйства в Киквидзенском районе.
Мужчина пояснил, что утром не нашел своей машины, которая была припаркована возле домовладения в селе Семеновка.
Оперативники обнаружили пропавший автомобиль на стоянке одной из гостиниц в рабочем поселке Елань. В номере отеля нашли и спящего угонщика.
Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ростовской области, который работал в крестьянском хозяйстве у этого фермера. Угон машины он совершил в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиле мужчина поехал кататься, доехал до Елани и решил остановиться в гостинице.
За угон машины ему грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – обязательство о явке.
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