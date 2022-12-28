В 2022 году Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей





С начала года Сбер предотвратил сотни посягательств в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона. Сумма предотвращённого ущерба составила 1,165 млрд рублей.





Пытаясь завладеть деньгами клиентов, злоумышленники чаще всего предъявляли работникам отделений Сбера поддельные документы, удостоверяющие личность, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Благодаря бдительности сотрудников, усиленным мерам защиты, инновационным технологическим решениям для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время. В 2022 году суды вынесли лицам, которые причинили ущерб банку, 487 обвинительных приговоров.





В сфере физической безопасности Сбер также предотвратил хищений наличных на общую сумму 237 млн рублей благодаря мгновенной реакции службы безопасности Сбера, системам видеоаналитики и многоуровневой системе защиты банкоматов.





За 2022 год на банк было совершено 89 нападений. 78 раз преступники пытались извлечь наличные из банкоматов. 11 раз — ограбить кассу, причём 10 из 11 таких преступлений раскрыто по горячим следам.



