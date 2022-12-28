Итоги года со Сбером: персональные результаты клиентов за 2022 год





Как и в прошлом году, банк снова помог клиентам определить личные финансовые результаты, обновив свой проект «Итоги СберГода».





Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в СберМаркете или Самокате. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы на Okko или слушали любимую музыку на Звуке. Сколько бонусов СберСпасибо получили, сэкономили с подпиской СберПрайм, пожертвовали на добрые дела на сайте СберВместе и так далее.





Отчёт максимально персонализирован, так что каждый узнает про себя много интересного. Для этого достаточно зайти на сайт проектаи авторизоваться по Сбер ID.





Посмотрев собственную финансовую историю уходящего года, пользователи могут перейти к общим итогам Сбера. Они увидят, например, что в 2022 году клиенты банка 10,8 млн раз посещали салоны красоты, более миллиона часов общались в сервисе видеоконференций SberJazz, приобрели в ипотеку более 700 тыс. уютных квартир и домов и оплатили картами Сбера 157 млн поездок на такси.











