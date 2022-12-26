Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублей

40-летний житель Центрального района Волгограда стал новой жертвой телефонных мошенников и лишился почти 9 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчине поступило сразу несколько звонков с разных номеров. Сначала неизвестный представился сотрудником банка, сообщив о попытке оформления на него кредита. Следующий звонок был уже от незнакомца, который представился мужчине сотрудником полиции.

Сообщники взяли в оборот волгоградца и убедили его оформить кредит и перевести эти деньги на якобы безопасный счет. В итоге мужчина лишился 8,8 миллиона рублей.

Полиция напоминает, что нельзя вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками финансовых организаций. Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не просят перечислить денежные средства на определённые счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, обращайтесь в ближайшее отделение банка, рекомендуют правоохранители.