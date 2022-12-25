







Верховный суд России направил на новое апелляционное рассмотрение гражданское дело жительницы Волгограда Елены Парамоновой, которая едва не лишилась единственной квартиры по решению судебного пристава, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение.

Напомним, что в мае 2022 года пристава-исполнителя, которая продала с торгов квартиру, где проживала женщина с двумя детьми, признали виновной в халатности . Выяснилось, что у волгоградки в 2017 году образовался долг в размере 134 тысячи рублей по страховым взносам, но она об этом даже не догадывалась. Женщина продала комнату, которая ей принадлежала, оставив себе двухкомнатную квартиру, где и жила с двумя детьми, не подозревая, что в отношении нее ведется исполнительное производство.













Квартиру без ее ведома, выставили на торги и продали, а она осталась без единственного жилья. После возбуждения уголовного дела квартиру женщине вернули, но, как выясняется, она до сих пор продолжает судиться с человеком, который купил ее жилье на торгах.

Мужчина настаивает на том, что Елена утратила права пользования жилым помещением и требует выселения женщины с детьми. В свою очередь есть встречный иск волгоградки о признании постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на реализацию незаконным, признании торгов недействительными, признании недействительным договора купли-продажи квартиры.

Рассмотрев это запутанное дело, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону женщины. Однако установлено, что суд апелляционной инстанции неправильно применил последствия недействительной сделки в части взыскания с Елены Парамоновой в пользу покупателя квартиры 1,6 миллиона рублей, уплаченных по договору. Эти деньги были перечислены на счет Краснооктябрьского РОСП УФССП по Волгоградский области в рамках сводного исполнительного производства. Дело в том, что продав квартиру, приставы взыскали с Елены долг, а оставшуюся сумму якобы вернули ей. Позднее суд своим решением квартиру ей вернул, но обязал волгоградку выплатить всю сумму в 1,6 миллиона рублей мужчине, который покупал квартиру на торгах.

В Верховном суде считают, что изначально Елена не была участником этой сделки, что суды не учли при вынесении решений.

- Таким образом, именно организатор торгов и одновременно продавец по договору купли-продажи обязан возместить убытки покупателю, причиненные изъятием товара третьим лицом по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи. Это не было учтено Волгоградским областным судом, а также судебной коллегией по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, - говорится в решении кассационной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отмечает, что допущенные судами апелляционной и кассационной инстанций нарушения норм материального и процессуального права являются существенными.

- Они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 7 июля 2021 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22 марта 2022 г. подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить дело в соответствии с требованиями закона, - указывает Верховный суд РФ.





Подробнее об этой истории читайте в материале:



