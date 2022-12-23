Поселок Солнечный в Волгограде остался без воды из-за лопины

Происшествия 23.12.2022 11:39
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23.12.2022 11:39
Больше суток обезвожен поселок Солнечный в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вода пропала утром 22 декабря и ее до сих пор нет.
- Вчера весь день мы пытались вызвать аварийную бригаду, искали в чьей зоне ответственности находится наш поселок. В итоге в 16:00 нашу заявку приняли «Концессий водоснабжения», - рассказали жители. - Подвоз воды не организован, видимо, ее мы должны добывать где-то сами.
По приблизительным подсчетам без воды в поселке Солнечный находится порядка 400 частных домовладений. Обезвожены улицы Летняя, Нежная, Кольцевая, Красивая, Большая Кольцевая, Радиальная и другие.
Жители Солнечного утверждают, что их поселок проблемный. Отключения воды и света здесь случаются регулярно.
В ООО «Концессии водоснабжения» сообщили ИА «Высота 102», что по результатам обследования сетей в поселке Солнечный Краснооктябрьского района выявлено технологическое нарушение в точке врезки поселка.
- Рабочие обнаружили закрытую запорную арматуру, что спровоцировало перепад давления и лопину по шву трубопровода. В настоящий момент на месте работает бригада. По предварительной оценке целостность коммуникаций и водоснабжение будут восстановлены к концу дня, - сообщили в компании.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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