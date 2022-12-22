РПН наградил волгоградских победителей международной премии по экологии









В Волгоградской области названы победители II Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Как сообщили ИА «Высота 102» в Росприроднадзоре, по качеству работ Волгоградская область в этом году заняла 10 место среди регионов России. Всего на суд жюри поступило 1200 работ - в 20 раз больше, чем годом ранее.

Список победителей из Волгоградской области:

- В номинации «Экошкола» 3 место заняли воспитанники школы ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» Макеева Фаина, Овсянников Роман, Перфильев Иван и Багурина Дарья;

- Специальный приз вручен Елфимовой Елене, воспитаннице ГКСУ СО «ВОРЦДИ «Доверие», а также ГКОУ «Дубовская школа-интернат»;

- В номинации «рейтинг школ по числу поступивших заявок» воспитанники МОУ «Кадетская школа имени Героя С.А. Солнечникова в Волжском заняли 71-80 места, ребята направили в конкурсе более 53 заявок;

- МКОУ СОШ № 1, МКОУ СШ № 5 заняли 81-90 места. По направлению ребята представили в конкурсе более 42 заявок;

- 91-100 места заняли ученики МОУ Лицей № 2, МОУ Лицей № 6, отправившие по данному направлению более 32 заявок.

Ребятам вручили ценные подарки, ноутбуки, именные сертификаты на посадку саженцев и другое. Наградил победителей руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Руслан Гасанов.

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



