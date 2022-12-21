Погубивший 49-летнего мужчину пожар в Котово сняли на видео



















В Котово Волгоградской области 20 декабря в пожаре погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 18-43, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. На площади около пяти квадратных метров горели домашние вещи. С огнем пожарные справились в 18-53 ч.





По свидетельству очевидцев, накануне огонь повалил из окон квартиры, расположенной на пятом этаже дома №183 по ул. Мира. По данным экстренных служб, жертвой пожара стал 49-летний мужчина, который там проживал.





В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что предположительно, причиной пожара явилась неосторожность при курении. Так, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела. По данному факту организована проверка.





Видео телеграм-канала Общественный контроль города Котово