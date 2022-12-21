Происшествия

Погубивший 49-летнего мужчину пожар в Котово сняли на видео

Происшествия 21.12.2022 10:20
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21.12.2022 10:20






В Котово Волгоградской области 20 декабря в пожаре погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 18-43, сообщили ИА «Высота  102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. На площади около пяти квадратных метров горели домашние вещи. С огнем пожарные справились в 18-53 ч. 

По свидетельству очевидцев, накануне огонь повалил из окон квартиры, расположенной на пятом этаже дома №183 по ул. Мира. По данным экстренных служб, жертвой пожара стал 49-летний мужчина, который там проживал. 

В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что предположительно, причиной пожара явилась неосторожность при курении. Так, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела. По данному факту организована проверка. 

Видео телеграм-канала Общественный контроль города Котово

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