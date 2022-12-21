Погубивший 49-летнего мужчину пожар в Котово сняли на видео

Происшествия 21.12.2022 10:20
0
21.12.2022 10:20
В Котово Волгоградской области 20 декабря в пожаре погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 18-43, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. На площади около пяти квадратных метров горели домашние вещи. С огнем пожарные справились в 18-53 ч.
По свидетельству очевидцев, накануне огонь повалил из окон квартиры, расположенной на пятом этаже дома №183 по ул. Мира. По данным экстренных служб, жертвой пожара стал 49-летний мужчина, который там проживал.
В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что предположительно, причиной пожара явилась неосторожность при курении. Так, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела. По данному факту организована проверка.
Видео телеграм-канала Общественный контроль города Котово
Двое детей и их отец пострадали на пожаре в частном доме в Волгограде21.12.2022 10:34
Происшествия 21.12.2022 10:34
На химпредприятии в Волгограде погиб мастер цеха, его напарник в больнице20.12.2022 11:09
Происшествия 20.12.2022 11:09
В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажирка20.12.2022 10:21
Происшествия 20.12.2022 10:21
В Волгограде в коммуналке нашли труп 63-летнего мужчины20.12.2022 09:59
Происшествия 20.12.2022 09:59
Теперь видны чердак и крыша: потолок обрушился в жилом доме на юге Волгограда20.12.2022 09:51
Происшествия 20.12.2022 09:51
Искавший легких денег 20-летний житель Волгограда готовится к суду20.12.2022 09:47
Происшествия 20.12.2022 09:47
В двух районах Волгограда отключили воду из-за аварии на трубопроводе20.12.2022 07:33
Происшествия 20.12.2022 07:33
Чудом выживший при падении с моста водитель фуры отказался от лечения в Волгограде19.12.2022 18:58
Происшествия 19.12.2022 18:58
В городе Новоаннинском Волгоградской области загорелся склад с семечками19.12.2022 18:00
Происшествия 19.12.2022 18:00
Под Волгоградом женщина исполосовала мужа ножом19.12.2022 14:18
Происшествия 19.12.2022 14:18
Ревнивый муж сжег дом и машину супруги в Волгоградской области19.12.2022 12:30
Происшествия 19.12.2022 12:30
«Людей успел высадить»: в Волгограде загорелась маршрутка №9419.12.2022 12:17
Происшествия 19.12.2022 12:17
В волгоградских судах объявили массовую эвакуацию19.12.2022 12:07
Происшествия 19.12.2022 12:07
Под Волгоградом поймали водителя - двойника жительницы Нижегородской области19.12.2022 10:12
Происшествия 19.12.2022 10:12
Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушку18.12.2022 18:51
Происшествия 18.12.2022 18:51