Расследования

Приехал погостить на 10 дней: стали известны подробности о погибшем в Волгоградской области подростке

Расследования 19.12.2022 07:42
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19.12.2022 07:42


В Волгоградской области накануне, 18 декабря, нашли тело пропавшего накануне 16-летнего подростка. Журналисты ИА «Высота 102» узнали некоторые подробности о личности, поисковой операции и гибели юноши. 

— Погибший — житель другого региона, приехал погостить к родственникам на 10 дней. Сегодня парень должен был уезжать обратно, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — В день исчезновения его 20-летний брат вместе с пастухом отправились искать овец. Был плотный туман. 16-летнего парня оставили около дома дожидаться их возвращения. 

Однако, как уточнил источник, юноша решил все же помочь и в одиночку, несмотря на туман, отправился пешком искать потерявшихся овец. 

— Он ушел очень далеко. Тело нашли у границ района. Если 17 декабря было еще морозно, лежал снег, то за ночь все раскисло, техника просто тонула в грязи. Поэтому не могли найти следы. Брат и пастух к тому времени уже вернулись домой и также присоединились к поискам. Они очень хорошо знали местность. Труп обнаружили полицейские, проезжавшие на машине вдоль полей.   

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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