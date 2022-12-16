

В Еланском районе Волгоградской области 16 декабря около населенных пунктов Набат, Крутой, а также в селе Дубовое упали неопознанные предметы. В экстренных службах и силовых ведомствах комментировать случившееся не спешат. В социальных сетях, тем временем, публикуются кадры с мест происшествий. Так, сообщает ИА «Высота 102», очевидцы сняли на видео разрушенный в результате падения объекта сарай и обломки в открытом поле.

Кроме обломков, найденных в полях и в сарае, жители Еланского района заметили также несколько объектов в небе. По словам читателей информагентства «Высота 102», как минимум восемь штук пролетело над их головами этим утром.

В администрации Еланского района подтверждают факт падения предметов и сообщают, что в результате происшествий никто из местных жителей не пострадал.

Редакция «Высоты 102» запросила комментарии в администрации Волгоградской области, а также в силовых ведомствах и в экстренных службах.

По не подтвержденной официально информации, упавшие объекты могут быть обломками ракет.