



В Кумылженском районе Волгоградской области в ночь с 24 на 25 декабря местных жителей разбудил громкий звук, похожий на звук взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие утром в социальных сетях обсуждают жители двух хуторов – Никитинского и Жуковского.

Обсуждая хлопок, хуторяне строят предположения о том, что разбудивший их звук мог быть связан с падением и последующим взрывом украинского БПЛА. Не исключают жители Кумылженского района и того, что хлопок мог произойти на магистральном трубопроводе, который проходит между указанными хуторами.

Одна из перечисленных версий хуторян находит отчасти свое подтверждение, сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на собственные источники в администрации Кумылженского района. В частности, по данным собеседника информагентства, в ходе проверки информации, озвученной местными жителями, выяснилось, что на участке магистрального трубопровода проводятся некие работы сотрудниками ООО «Газпром Трансгаз Волгоград».

В пресс-службе организации, в свою очередь, информацию подтвердили, пояснив, что под работами понимаются учения. В частности, на магистральном трубопроводе в ночь с 24 декабря началась противоаварийная тренировка, в которой принимают участие сотрудники ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». Тренировка завершится сегодня, 25 декабря, в течение дня.

Фото: архив ИА «Высота 102»