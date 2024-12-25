Электричку «Волгоград-Волжский» отменили из-за поломки тепловоза

Происшествия 25.12.2024 08:44
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25.12.2024 08:44
Электричка из Волгограда не доехала сегодня, 25 декабря, до Волжского. Пригородный поезд должен был отправиться от платформы Волжского железнодорожного вокзала в 6-42 ч., однако пассажиры так ее и не дождались.
По информации сотрудников вокзала, причиной отмены электрички стала поломка тепловоза в районе 6-ого километра в Волгограде, который занял путь.
В итоге пассажирам пришлось воспользоваться другим транспортом - маршрутками и автобусами №123. Из-за наплыва не уехавших на электричке волжан они ехали переполненными.
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