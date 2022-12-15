Работал без защиты: стали известны подробности ЧП на стройке дома в Волгограде









Уголовное дело возбуждено после инцидента на стройке в Советском районе Волгограда, где рабочий сорвался с высоты 4-го этажа.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), занимается районный следственный отдел.

- В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение на объекте правил безопасности, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка, - сообщила Буянова.

ЧП на стройке многоквартирного дома в Советском районе произошло 14 ноября текущего года. Ранее сообщалось , что на площадке ЖК «Долина-2» на улице Химина с четвертого этажа строящегося дома сорвался каменщик. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу №25.

Рабочий выполнял работы по кладке кирпича, находясь на плите-перекрытии между третьим и четвертым этажом.

По данным следствия, мужчина, не имея надлежащих средств защиты, потерял равновесие и упал вниз, получив кататравму, множественные ушибы и переломы, что квалифицировано экспертами как тяжкий вред здоровью.

По данным информагентства, уголовное дело возбуждено в отношении ИП Садыков С.В. - работодателя пострадавшего.



