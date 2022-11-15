В Волгограде каменщик при падении с 4 этажа сломал позвонки и ребра

В Советском районе Волгограда на строительной площадке по улице Химина, 12 рабочий сорвался с высоты 4 этажа. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на площадке ЖК «Долина-2».

— В больницу № 25 доставлен 65-летний каменщик с диагнозом «катотравма», «сотрясение головного мозга», «перелом двух позвонков», «перелом ребер с обеих сторон» и «ушиб легких», — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Травму получил 14 ноября в результате падения с четвертого на третий этаж на стройплощадке.

По информации из открытых источников, по улице Химина, 12 в Советском районе Волгограда возводится один из домов жилищного комплекса «Долина-2». Срок сдачи объекта обозначен как второй квартал 2022 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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