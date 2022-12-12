Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской области

Экономика 12.12.2022 14:39
0
12.12.2022 14:39
Межбюджетный трансферт в размере 1,1 миллиарда рублей получит Волгоградская область на завершение строительство завода по глубокой переработке зерна кукурузы.
- Направим свыше 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. За счёт этих средств будут реализованы проекты в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях, в том числе – по глубокой переработке зерна, рыбы, производству сухих молочных продуктов, - сообщил сегодня, 12 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Размер межбюджетного трансферта, направляемого в Волгоградскую область, составит более 1,1 млрд рублей. Калининградская и Смоленская области получат 181,6 млн рублей и 132,8 млн рублей соответственно.
В Волгоградской области деньги пойдут на завершение строительства завода по глубокой переработке зерна кукурузы. Предприятие будет производить крахмал, крахмальную патоку, кукурузный глютен и другие виды продукции.
Ранее сообщалось, что такой завод построен в Алексеевском районе Волгоградской области. Крупный инвестиционный проект реализуется в регионе с 2016 года.
Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношений12.12.2022 16:23
Экономика 12.12.2022 16:23
Банк «Открытие» зачислит торговую выручку в день проведения платежа12.12.2022 14:21
Экономика 12.12.2022 14:21
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями12.12.2022 14:16
Экономика 12.12.2022 14:16
Сбербанк сделал бесплатным светофор риска12.12.2022 12:30
Экономика 12.12.2022 12:30
РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе12.12.2022 11:54
Экономика 12.12.2022 11:54
ВТБ: больше половины вкладов в юанях держат клиенты старше 50 лет12.12.2022 10:37
Экономика 12.12.2022 10:37
Банк «Открытие»: волатильность котировок меди растет10.12.2022 13:25
Экономика 10.12.2022 13:25
В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование09.12.2022 16:12
Экономика 09.12.2022 16:12
Сбер получил три награды премии «Технологический прорыв»09.12.2022 16:07
Экономика 09.12.2022 16:07
В Волгоградской области стало больше возможностей для бесконтактной оплаты через терминалы Сбера09.12.2022 14:03
Экономика 09.12.2022 14:03
«Росгосстрах» выплатил более 290 млн рублей по полисам ипотечного страхования в 2022 году09.12.2022 13:35
Экономика 09.12.2022 13:35
Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверьё моё» признан инновацией года09.12.2022 13:11
Экономика 09.12.2022 13:11
ВТБ: в ноябре спрос жителей ЮФО на автокредиты вырос более чем на 20%09.12.2022 12:15
Экономика 09.12.2022 12:15
Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев составила 33,4 млрд рублей09.12.2022 12:06
Экономика 09.12.2022 12:06
ВТБ вошел в платиновую группу лидеров рейтинга Forbes «Лучшие работодатели России»09.12.2022 09:41
Экономика 09.12.2022 09:41