Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской области









Межбюджетный трансферт в размере 1,1 миллиарда рублей получит Волгоградская область на завершение строительство завода по глубокой переработке зерна кукурузы.

- Направим свыше 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. За счёт этих средств будут реализованы проекты в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях, в том числе – по глубокой переработке зерна, рыбы, производству сухих молочных продуктов, - сообщил сегодня, 12 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Размер межбюджетного трансферта, направляемого в Волгоградскую область, составит более 1,1 млрд рублей. Калининградская и Смоленская области получат 181,6 млн рублей и 132,8 млн рублей соответственно.

В Волгоградской области деньги пойдут на завершение строительства завода по глубокой переработке зерна кукурузы. Предприятие будет производить крахмал, крахмальную патоку, кукурузный глютен и другие виды продукции.

Ранее сообщалось, что такой завод построен в Алексеевском районе Волгоградской области. Крупный инвестиционный проект реализуется в регионе с 2016 года.



