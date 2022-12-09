Экономика 09.12.2022 14:03
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09.12.2022 14:03
В Волгоградской области количество терминалов бесконтактной оплаты Сбера на 1 ноября 2022 года составила 23 тысячи. Это цифра превышает показатели на аналогичную дату прошлого года на 8%.
Наиболее часто бесконтактным способом в регионе расплачиваются в продуктовых магазинах (40,3%), магазинах электроники и товаров для дома (11,3%), а также при покупке товаров для здоровья (7,5%).
Общий оборот торгового эквайринга в Волгоградской области по итогам 10 месяцев превысил 87,3 млрд рублей, что на 6% превышает показатели такого же периода годом ранее.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Всё больше жителей Волгоградской области предпочитают безналичную оплату, мы отмечаем ежегодный рост этого показателя. И не удивительно, ведь бесконтактные платежи уже прочно вошли в нашу жизнь, став одним из удобных и привычных способов, например, покупки товаров в торговой точке или оплаты проезда в общественном транспорте. И мы готовы поддержать региональных владельцев своего дела, предложив им услуги эквайринга Сбербанка, которые в свою очередь окажут востребованный сервис своим покупателям».
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