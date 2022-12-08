Огурцы в Волгограде стали в 1,5 раза дороже бананов

Экономика 08.12.2022 19:34
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08.12.2022 19:34
Цена на свежие огурцы в Волгограде и области стремительно растет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные еженедельного мониторинга потребительских цен Волгоградстата, за неделю стоимость килограмма свежих огурцов выросла на 12,79% - до 128,54 рубля. Этот овощ, который в зимнее время выращивают только в теплицах, стал лидером подорожания среди продуктов питания в Волгоградской области. Примечательно, что бананы, которые привозят из-за рубежа, у нас стоят в 1,5 раза дешевле - 84,22 рубля за килограмм.
На 3,44% - до 23,57 рубля за килограмм за неделю увеличилась цена на морковь. На 3,11% подорожал репчатый лук. Сейчас он стоит 22,56 рубля за килограмм. Также зафиксирован рост цен на свеклу столовую – на 2%, бананы – на 1,2%, картофель – на 1%, помидоры свежие – на 0,3%.
За прошедшую неделю в регионе на 2,8% подешевели сосиски и сардельки, на 2% чай байховый, на 1% сливочное масло, на 0,7% снизилась цена на вермишель. За отчетный период также подешевели яблоки - на 2,3% и капуста белокочанная - на 1,1%.
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