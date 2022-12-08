В Иловлинском районе Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня утром примерно в 05.20 микроавтобус Hyundai опрокинулся в кювет.





— По предварительной информации, на 881 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» 68-летний водитель, проживающий в Волгограде, управляя автомобилем Hyundai, двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, потерял управление, в результате чего совершил опрокидывание в кювет, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Еще двое пассажиров — 68-летний и 32-летний мужчины доставлены в больницу.

— На месте работает следственно оперативная группа, экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме, — добавили в областном главке МВД.





Известно, что микроавтобус передвигался по трассе на зимней резине. Перевозка пассажиров осуществлялась с использованием системы BlaBlaCar.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области