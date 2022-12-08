Происшествия

В Волгоградской области с трассы вылетел микроавтобус, есть погибший: видео

Происшествия 08.12.2022 10:14
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08.12.2022 10:14


В Иловлинском районе Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня утром примерно в 05.20 микроавтобус Hyundai опрокинулся в кювет. 



— По предварительной информации, на 881 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» 68-летний водитель, проживающий в Волгограде, управляя автомобилем Hyundai, двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, потерял управление, в результате чего совершил опрокидывание в кювет, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Еще двое пассажиров — 68-летний и 32-летний мужчины доставлены в больницу. 

— На месте работает следственно оперативная группа, экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме, — добавили в областном главке МВД. 


Известно, что микроавтобус передвигался по трассе на зимней резине. Перевозка пассажиров осуществлялась с использованием системы BlaBlaCar.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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