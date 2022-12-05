Экономика

ВТБ и Яндекс запускают спецпроект к Новому году

Экономика 05.12.2022 16:28
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05.12.2022 16:28


ВТБ и Яндекс реализуют совместный предновогодний проект. Партнерские сервисы позволят выиграть бонусы, скидки, промокоды и Яндекс Станцию Лайт, а также получить банковские услуги на выгодных условиях.

Совместный проект ВТБ и Яндекса предусматривает серию выгодных спецпредложений и ценных подарков пользователям от партнеров в различных сервисах Яндекса (Путешествия, Маркет, Алиса, Карты, Навигатор, Музыка, Игры, Промостраницы Дзен).

Путеводитель «Ваш идеальный отпуск» – это тест, который поможет путешественникам определиться с направлением для поездки в новогодние каникулы. Сервис предлагает небанальные маршруты – от Уральского Стоунхенджа до озера Баскунчак. Также банк поделится полезными советами для путешественников, которые сделают новогоднюю поездку особенной с премиальной картой MIR Supreme ВТБ.  Финансовые вопросы в пути в несколько кликов позволят решить интернет-банк и мобильное приложение ВТБ Онлайн, в котором путешественники могут зарегистрироваться без визита в офис.

Участники квеста на Яндекс Играх, выполненного в виде новогоднего городка-лабиринта, получат спецпредложения от партнеров программы лояльности ВТБ, а также персональные скидки от Яндекса – промокоды на Яндекс Плюс Мульти, Яндекс Такси, Яндекс Еда и Яндекс Маркет.

Клиенты ВТБ смогут выбрать на Яндекс Маркет подарки для себя, близких или коллег и получить дополнительно скидку 10% на представленные категории подарков. Чтобы покупки были действительно выгодными, банк начисляет новым клиентам при оформлении дебетовой карты 1000 рублей в подарок после первой оплаты товаров, а также предлагает рассрочку 200 дней без процентов при оформлении кредитной «Карты возможностей».

Участники акции также смогут выиграть умную колонку «Алиса» с новым навыком «Идеи подарков от ВТБ». Устройство расскажет пользователям, как выбрать новогодний сюрприз для близкого человека и получить дополнительную выгоду, оплатив его картой банка. Колонку можно получить, пройдя игру в Яндекс Картах, где участников также ждет спецпредложение от ВТБ – кешбэк до 2000 рублей при оплате налогов через ВТБ Онлайн до 16 декабря.

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