Житель Чуваши, воровавший деньги у стариков, задержан в Урюпинске

В городе Урюпинске Волгоградской область оперативниками ГУ МВД России совместно с коллегами из УФСБ задержан житель Чуваши, помогавший телефонным мошенникам. 37-летний мужчина утверждает, что объявление о легком заработке нащел в одном из мессенджеров.

– В обязанности задержанного входило выполнение функций курьера. Все, что он должен был делать, – это забирать у пенсионеров деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Известно, что в Урюпинск житель Чуваши прибыл 28 ноября. За один день он успел посетить троих пенсионерок, от которых в общей сложности получил 670 тысяч рублей. Сумма была переведена на счета злоумышленников.

Как уточняют в полиции, действовали мошенники по известной схеме. Преступники звонили пожил людям и сообщали им о ДТП с участием близких. Деньги старикам предлагали передать, чтобы родственники избежали уголовной ответственности.

– Возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, –сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области