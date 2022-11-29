В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взятке





В получении взятки от предпринимателя подозревается исполняющий обязанности заместителя начальника вагонного участка по эксплуатации в Волгограде.

Как сообщили в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Установлено, что в июне этого года он получил взятку в сумме 20 тысяч рублей от предпринимателя за согласование работ по санитарной обработке источников воды в пассажирских поездах, которые фактически не проводились.

Деньги были перечислены подозреваемому банковским переводом.

Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном. Сообщается, что он сотрудничает со следствием.



