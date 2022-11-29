В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взятке

Происшествия 29.11.2022 11:05
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29.11.2022 11:05
В получении взятки от предпринимателя подозревается исполняющий обязанности заместителя начальника вагонного участка по эксплуатации в Волгограде.
Как сообщили в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Установлено, что в июне этого года он получил взятку в сумме 20 тысяч рублей от предпринимателя за согласование работ по санитарной обработке источников воды в пассажирских поездах, которые фактически не проводились.
Деньги были перечислены подозреваемому банковским переводом.
Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном. Сообщается, что он сотрудничает со следствием.
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