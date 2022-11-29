Происшествия

В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взятке

Происшествия 29.11.2022 11:05
0
29.11.2022 11:05


В получении взятки от предпринимателя подозревается исполняющий обязанности заместителя начальника вагонного участка по эксплуатации в Волгограде.
Как сообщили в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Установлено, что в июне этого года он получил взятку в сумме 20 тысяч рублей от предпринимателя за согласование работ по санитарной обработке источников воды в пассажирских поездах, которые фактически не проводились.
Деньги были перечислены подозреваемому банковским переводом.
Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном. Сообщается, что он сотрудничает со следствием.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.11.2022 11:32
Происшествия 29.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2022 07:53
Происшествия 29.11.2022 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2022 13:02
Происшествия 28.11.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2022 12:34
Происшествия 28.11.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2022 12:30
Происшествия 28.11.2022 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2022 09:37
Происшествия 28.11.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2022 08:33
Происшествия 28.11.2022 08:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2022 20:33
Происшествия 27.11.2022 20:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2022 16:21
Происшествия 27.11.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2022 11:03
Происшествия 27.11.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2022 20:53
Происшествия 26.11.2022 20:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2022 16:40
Происшествия 26.11.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2022 16:06
Происшествия 26.11.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2022 14:40
Происшествия 26.11.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2022 11:09
Происшествия 26.11.2022 11:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетовСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили разбойницу, избившую пенсионерку железной кружкойСмотреть фотографии
11:58
Когда помощь не только нужная, но и полезнаяСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»Смотреть фотографии
11:32
Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умерСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взяткеСмотреть фотографии
10:07
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозыСмотреть фотографии
08:59
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»Смотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжкуСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса СержантоваСмотреть фотографии
21:05
Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 январяСмотреть фотографии
20:31
Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизацииСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде осудили водителя из Чечни, сбившего насмерть бабушку и внукаСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Дмитрием КоноваловымСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
18:09
Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Волгоградским медикам доплатят 2,5 оклада за изъятие донорских органовСмотреть фотографии
17:13
Более 50 мам из Волгограда научились готовить блюда из меню детских садовСмотреть фотографии
17:00
«Яндекс» в Волгограде заблокировал таксиста за отказ привезти полбаклажки пива клиенткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде вернули землю, незаконно отданную коммерсантам заммэра СидоренкоСмотреть фотографии
16:00
Волгоградского охотника оставили без денег за отстрел 46 шакалов и волкаСмотреть фотографии
15:06
Школа-интернат из Волгограда стала призером премии «Экология – дело каждого»Смотреть фотографии
14:15
Вице-спикер Госдумы Кузнецова нашла, чему поучиться у Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом школьники угнали у пенсионера машинуСмотреть фотографии
12:34
В больнице Волгограда умер мужчина, разбившийся в гостинице АдлераСмотреть фотографии
12:30
В Волгогарде аферистка-рецидивистка забирала у пенсионеров деньги под видом соцработникаСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом раскрыли зверское убийство мужчины с мечомСмотреть фотографии
11:56
«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипяткомСмотреть фотографииCмотреть видео
 