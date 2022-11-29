Телеком

Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской области

Телеком 29.11.2022 10:07
0
29.11.2022 10:07


«Ростелеком» подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) образовательные учреждения Волгоградской области. Специалисты национального провайдера охватили безопасным интернетом с фильтрацией нежелательного контента 81 колледж и техникум. Ранее компания организовала доступ к ЕСПД для более чем 800 объектам школьных учреждений в регионе. 
ЕСПД обеспечивает преподавателям и ученикам доступ к интернету с криптографической защитой и автоматическое сквозное шифрование данных. Скорость передачи информации составляет 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с — в городах. После подключения специалисты национального провайдера будут вести мониторинг сети и обеспечивать круглосуточную защиту от DDoS-атак.
Федеральные и региональные программы по цифровизации Волгоградской области выводят образовательный процесс на новый уровень. Благодаря работе с “Ростелекомом” учебные заведения региона подключены к современным каналам связи, которые обеспечивают возможность для более эффективной и, что важно, безопасной работы и учебы, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Единая сеть передачи данных для образовательных учреждений создана по распоряжению Президента РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает единственным исполнителем проекта по всей стране на основании Постановления Правительства РФ 3963 от 29 декабря 2021 года. 
”Ростелеком” активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых учреждений Волгоградской области. Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в средних профессиональных образовательных учреждениях региона предоставит преподавателям и учащимся новые возможности обучения, а значит и более углубленную и качественную подготовку специалистов, —  рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить информацию о реализации «Ростелекомом» социально значимых проектов можно на официальном сайте компании. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
29.11.2022 08:59
Телеком 29.11.2022 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2022 08:04
Телеком 26.11.2022 08:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.11.2022 13:50
Телеком 24.11.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2022 15:19
Телеком 23.11.2022 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.11.2022 16:25
Телеком 22.11.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.11.2022 13:02
Телеком 21.11.2022 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2022 15:26
Телеком 18.11.2022 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2022 09:06
Телеком 18.11.2022 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 17:27
Телеком 17.11.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 15:07
Телеком 17.11.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 08:45
Телеком 17.11.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 12:48
Телеком 15.11.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 09:11
Телеком 15.11.2022 09:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2022 15:49
Телеком 11.11.2022 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2022 10:54
Телеком 11.11.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:38
В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетовСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили разбойницу, избившую пенсионерку железной кружкойСмотреть фотографии
11:58
Когда помощь не только нужная, но и полезнаяСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»Смотреть фотографии
11:32
Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умерСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взяткеСмотреть фотографии
10:07
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозыСмотреть фотографии
08:59
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»Смотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжкуСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса СержантоваСмотреть фотографии
21:05
Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 январяСмотреть фотографии
20:31
Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизацииСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде осудили водителя из Чечни, сбившего насмерть бабушку и внукаСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Дмитрием КоноваловымСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
18:09
Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Волгоградским медикам доплатят 2,5 оклада за изъятие донорских органовСмотреть фотографии
17:13
Более 50 мам из Волгограда научились готовить блюда из меню детских садовСмотреть фотографии
17:00
«Яндекс» в Волгограде заблокировал таксиста за отказ привезти полбаклажки пива клиенткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде вернули землю, незаконно отданную коммерсантам заммэра СидоренкоСмотреть фотографии
16:00
Волгоградского охотника оставили без денег за отстрел 46 шакалов и волкаСмотреть фотографии
15:06
Школа-интернат из Волгограда стала призером премии «Экология – дело каждого»Смотреть фотографии
14:15
Вице-спикер Госдумы Кузнецова нашла, чему поучиться у Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом школьники угнали у пенсионера машинуСмотреть фотографии
12:34
В больнице Волгограда умер мужчина, разбившийся в гостинице АдлераСмотреть фотографии
12:30
В Волгогарде аферистка-рецидивистка забирала у пенсионеров деньги под видом соцработникаСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом раскрыли зверское убийство мужчины с мечомСмотреть фотографии
11:56
«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипяткомСмотреть фотографииCмотреть видео
 