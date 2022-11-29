Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской области
Телеком 29.11.2022 10:07
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29.11.2022 10:07
«Ростелеком» подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) образовательные учреждения Волгоградской области. Специалисты национального провайдера охватили безопасным интернетом с фильтрацией нежелательного контента 81 колледж и техникум. Ранее компания организовала доступ к ЕСПД для более чем 800 объектам школьных учреждений в регионе.
ЕСПД обеспечивает преподавателям и ученикам доступ к интернету с криптографической защитой и автоматическое сквозное шифрование данных. Скорость передачи информации составляет 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с — в городах. После подключения специалисты национального провайдера будут вести мониторинг сети и обеспечивать круглосуточную защиту от DDoS-атак.
— Федеральные и региональные программы по цифровизации Волгоградской области выводят образовательный процесс на новый уровень. Благодаря работе с “Ростелекомом” учебные заведения региона подключены к современным каналам связи, которые обеспечивают возможность для более эффективной и, что важно, безопасной работы и учебы, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Единая сеть передачи данных для образовательных учреждений создана по распоряжению Президента РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает единственным исполнителем проекта по всей стране на основании Постановления Правительства РФ 3963 от 29 декабря 2021 года.
— ”Ростелеком” активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых учреждений Волгоградской области. Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в средних профессиональных образовательных учреждениях региона предоставит преподавателям и учащимся новые возможности обучения, а значит и более углубленную и качественную подготовку специалистов, — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить информацию о реализации «Ростелекомом» социально значимых проектов можно на официальном сайте компании.
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