



«Ростелеком» подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) образовательные учреждения Волгоградской области. Специалисты национального провайдера охватили безопасным интернетом с фильтрацией нежелательного контента 81 колледж и техникум. Ранее компания организовала доступ к ЕСПД для более чем 800 объектам школьных учреждений в регионе.

ЕСПД обеспечивает преподавателям и ученикам доступ к интернету с криптографической защитой и автоматическое сквозное шифрование данных. Скорость передачи информации составляет 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с — в городах. После подключения специалисты национального провайдера будут вести мониторинг сети и обеспечивать круглосуточную защиту от DDoS-атак.

— Федеральные и региональные программы по цифровизации Волгоградской области выводят образовательный процесс на новый уровень. Благодаря работе с “Ростелекомом” учебные заведения региона подключены к современным каналам связи, которые обеспечивают возможность для более эффективной и, что важно, безопасной работы и учебы, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Единая сеть передачи данных для образовательных учреждений создана по распоряжению Президента РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает единственным исполнителем проекта по всей стране на основании Постановления Правительства РФ 3963 от 29 декабря 2021 года.

— ”Ростелеком” активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых учреждений Волгоградской области. Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в средних профессиональных образовательных учреждениях региона предоставит преподавателям и учащимся новые возможности обучения, а значит и более углубленную и качественную подготовку специалистов, — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить информацию о реализации «Ростелекомом» социально значимых проектов можно на официальном сайте компании.



