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Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»

Телеком 29.11.2022 08:59
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29.11.2022 08:59


билайн перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на «Ясный язык» (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и сообщения для клиентов максимально простыми и понятными для восприятия. Это сделано в рамках развития повестки инклюзии и равных прав. билайн совершенствует собственные сервисы и делает их доступнее для клиентов.
Концепция «ясного языка» активно развивается в мире: дублирование или «перевод» документации и текстов на ясный язык предназначены для всех, у кого по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Основная аудитория «ясного языка» – люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом. По данным ВОЗ, аудитория пользователей с дислексией – особенностями при чтении или письме – составляет порядка 700 миллионов человек в мире, в России – почти у 12% населения. Облегчённый формат письменных юридических текстов также будет полезен клиентам старшего возраста и молодым людям, только начинающим свой путь подписания важных финансовых документов, – в общей сложности порядка 25% населения страны.  
Ясный язык способствуют не только более полному восприятию и пониманию информации, но и оберегает получателя информации от ошибок из-за неверной интерпретации предоставленной ему информации, от её полного игнорирования ввиду мотивационного или иных барьеров, а также в широком контексте – от манипуляций, обмана, мошенничества и введения в заблуждение.

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