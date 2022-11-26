Общество

Реставратора «Родины-матери» в Волгограде признали банкротом

Общество 26.11.2022 19:17
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26.11.2022 19:17



АО «Главзарубежстрой», которое реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде, признали банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитража, конкурсное производство в отношении компании возбуждено на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим АО «Главзарубежстрой» утвержден член Ассоциации «СГАУ» Александр Филиппов. Его отчет будет рассмотрен 26 мая 2023 года.
Напомним, что в марте 2022 года в отношении компании была введена процедура наблюдения. 
Решение о банкротстве принял арбитражный суд Москвы, исследовав материалы дела, в том числе письменный отчет временного управляющего, реестр требований кредиторов, протокол собрания кредиторов, ответы из регистрирующих органов об имуществе должника и анализ его финансового состояния.
- Размер признанных требований кредиторов должника составляет согласно реестру требований кредиторов 64 663 648 руб. 23 коп, - говорится в судебном решении. 
Указано, что балансовая стоимость имущества и активов должника не позволяет произвести расчеты с кредиторами, а восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.
Ранее сообщалось, что в июле 2021 года АО «Главзарубежстрой» был внесен реестр недобросовестных поставщиков на два года. Причиной этому стало расторжение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Российского центра науки и культуры в Тунисской республике. 
АО «Главзарубежстрой» за реставрацию скульптуры на Мамаевом кургане в Волгограде получило 670 миллионов рублей. Специалисты работали над новым обликом Родины-матери, в частности, над восстановлением первоначального цвета и устранением трещин. Однако вскоре после ремонта волгоградцы заметили странные пятна на бетонной поверхности объекта. Министерство культуры РФ направило в Волгоград экспертов для изучения ситуации на месте. Позже в музее-заповеднике «Сталинградская битва» заявили, что неоднородность монумента – это естественная реакция растворов, которыми покрывали статую, на дожди и влажность.

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