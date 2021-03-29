Общество 29.03.2021 15:05
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29.03.2021 15:05
Серьезных дефектов, влияющих на состояние скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде, не выявлено. Об этом, как сообщает сегодня музей-заповедник "Сталинградская битва", заявил в ходе рабочей поездки в Волгоград первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин.
"Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента после проведения реставрационных работ. Отмечу, что после зимнего периода, с учетом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника", – пояснил замминистра.
Напомним, что скульптуры на Мамаевом кургане в Волгограде была торжественно открыта летом 2020 года после масштабной реставрации стоимостью 670 миллионов рублей. Специалисты работали над новым обликом "Родины-матери", в частности, над восстановлением первоначального цвета и устранением трещин. Однако недавно волгоградцы заметили странные пятна на бетонной поверхности объекта, на что, по сообщению федеральных СМИ, отреагировали в Министерстве культуры РФ и направили в Волгоград экспертов для изучения ситуации на месте.
Посетивший накануне Волгоград заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин осмотрел в городе еще один объект - исторические руины мельницы Гергардта, которые начали еще больше разрушаться.
Обрушение кирпичной кладки на фронтоне мельницы начала ХХ века, которая стоит на улице Советской в Волгограде рядом с музеем-панорамой "Сталинградская битва", произошло 16 марта. После этого появились сообщения, что памятник законсервируют. Это решение подтвердил и замминистра культуры РФ.
"По итогам проектирования Минкультуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта. Предварительно, на первоочередные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей", - сообщил Сергей Обрывалин.
В 2022-2023 годах Министерство культуры также запланировало реставрацию еще девяти скульптурных композиций на Мамаевом кургане и выполнение первоочередных работ по приведению в надлежащий вид комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва".
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