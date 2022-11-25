Экономика

ВТБ запускает онлайн-страховку жилья с выбором суммы покрытия

Экономика 25.11.2022 14:30
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25.11.2022 14:30


ВТБ предложил клиентам новый онлайн-продукт для страхования объектов недвижимости — «Страхование жилья». Пользователь получает возможность самостоятельно устанавливать максимальную сумму компенсации и таким образом выбирать комфортную стоимость страховки.

«Страхование жилья» предусматривает страховую защиту квартир, апартаментов, таунхаусов и частных домов. При его оформлении клиент может застраховать как собственную, так арендуемую недвижимость, а также жилье близких. Страховка покрывает даже те случаи, которые чаще всего проходят у других страховых компаний как исключение, при этом ее стоимость определяет сам клиент, установив необходимую сумму компенсации.

Программа предназначена для страховой защиты жилья от рисков залива, пожара, стихийных бедствий, ограблений и внешних воздействий, например, на случай падения деревьев. Помимо этого, возмещаются затраты на непредвиденные расходы, если из-за страхового события пришлось вернутся домой из поездки, компенсируется стоимость замены замков и ключей из-за ограбления, восстановления документов, сгоревших во время пожара. Также возмещается ущерб, нанесенный соседям, если застрахована квартира. Максимальная сумма компенсации, которую может установить клиент по одному жилому объекту, может составлять до 60 млн рублей в зависимости от профиля клиента

-Новый продукт поможет нашим клиентам восстановить имущество в случае непредвиденных ситуаций без дополнительной незапланированной нагрузки на их бюджет. Программа реализована в формате, позволяющем страхователю самостоятельно устанавливать необходимую сумму компенсации, а стоимость рассчитывается автоматически. Все обслуживание осуществляется полностью онлайн, что делает процесс взаимодействия максимально комфортным для клиентов, -- комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

Полис можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн для Android. Для этого не потребуется заполнять анкеты, предоставлять документы и проводить осмотр имущества. Достаточно перейти в раздел «Услуги», далее в раздел «Страхование» и выбрать продукт «Страхование жилья». Программа реализуется совместно со страховой компанией ООО СК «Пульс».

При наступлении страхового случая все документы для выплат можно подать онлайн через личный кабинет, на сайте страховой компании либо через мессенджеры, а консультацию специалиста получить по телефону. Срок выплаты страхового возмещения – пять рабочих дней со дня признания случая страховым.

В этом году страхование жилья остается одним из самых востребованных видов страховых программ. В ВТБ в январе-сентябре на него приходилось 23% от всех договоров. К аналогичному периоду прошлого года число таких полисов кратно выросло.

 

 

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