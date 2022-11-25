Оперативниками МВД задержан 18-летний житель Городища

Волгоградские оперативники задержали 18-летенго жителя Городищенского района, решившего заработать на сдаче квартир в аренду. Правда, сообщает ИА «Высота 102», предлагал арендаторам он жилища посторонних людей.

Схема, к которой прибегнул, молодой человек, оказалась предельно проста. Снимая квартиры на сутки, он фотографировал обстановку в них и выкладывал в Сети объявления с предложением долгосрочной аренды. На данный момент известно о двоих пострадавших от действий мошенника. Ими, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, оказались жительницы Волгограда.



В Волгограде оперативники задержали подозреваемо в мошенничестве при сдаче квартир в аренду

– В июле и августе текущего года жителем Городищенского района были введены в заблуждение две женщины, которые передали злоумышленнику по 12 и 9 тысяч рублей, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту обращений следователями регионального управления МВД России были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Ушлому жителю Городища грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области