Расследования

Оперативниками МВД задержан 18-летний житель Городища

Расследования 25.11.2022 12:58
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25.11.2022 12:58


Волгоградские оперативники задержали 18-летенго жителя Городищенского района, решившего заработать на сдаче квартир в аренду. Правда, сообщает ИА «Высота 102», предлагал арендаторам он жилища посторонних людей. 

Схема, к которой прибегнул, молодой человек, оказалась предельно проста. Снимая квартиры на сутки, он фотографировал обстановку в них и выкладывал в Сети объявления с предложением долгосрочной аренды. На данный момент  известно о двоих пострадавших от действий мошенника. Ими, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, оказались жительницы Волгограда. 

В Волгограде оперативники задержали подозреваемо в мошенничестве при сдаче квартир в аренду

– В июле и августе текущего года жителем Городищенского района были введены в заблуждение две женщины, которые передали злоумышленнику по 12 и 9 тысяч рублей, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По факту обращений следователями  регионального управления МВД России были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Ушлому жителю Городища грозит до пяти лет лишения свободы.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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