Экономика

ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинок

Экономика 25.11.2022 10:34
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25.11.2022 10:34


ВОЛМА работает в рамках межрегионального промышленно-энергетического форума «Пром-Энерго-Volga 2022», который стартовал 23 ноября на площадке «Волгоград-Арены».
В выставочной локации ВОЛМА представила преимущества своих новинок – листовых материалов, жидких составов, плиточных клеев, а также – профессиональный инструмент и оборудование для работы с отделочными материалами.
Стенд ВОЛМА посетила делегация во главе с Губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым и Первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.И. Осьмаковым. Во время общения генеральный директор ВОЛМА  Владимир Овчинцев изложил идеи Компании по интеграции совместных проектов с некоторыми промышленными предприятиями области.
Представители «Управляющей компании «ВОЛМА» приняли участие в пленарных заседаниях, обсуждавших наиболее актуальны вопросы о кадровой политике, юридических аспектах в реализации промышленной деятельности, цифровизации и другие.

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