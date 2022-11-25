ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинок





ВОЛМА работает в рамках межрегионального промышленно-энергетического форума «Пром-Энерго-Volga 2022», который стартовал 23 ноября на площадке «Волгоград-Арены».

В выставочной локации ВОЛМА представила преимущества своих новинок – листовых материалов, жидких составов, плиточных клеев, а также – профессиональный инструмент и оборудование для работы с отделочными материалами.

Стенд ВОЛМА посетила делегация во главе с Губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым и Первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.И. Осьмаковым. Во время общения генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев изложил идеи Компании по интеграции совместных проектов с некоторыми промышленными предприятиями области.

Представители «Управляющей компании «ВОЛМА» приняли участие в пленарных заседаниях, обсуждавших наиболее актуальны вопросы о кадровой политике, юридических аспектах в реализации промышленной деятельности, цифровизации и другие.



