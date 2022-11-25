ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинок

В Волгоградской области с помощью QR от Сбера чаще всего расплачиваются в строительных магазинах и туристических агентствах25.11.2022 12:40
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-5 дебетовых доходных карт25.11.2022 12:27
ВТБ: частные дома в России оказались в 1,5 раза популярнее квартир25.11.2022 11:50
«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетике25.11.2022 11:20
В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средств25.11.2022 10:57
На форуме «ПромЭнергоVolga2022» Сбер провёл панельную дискуссию о создании новых производств и переделов в Волгоградской области25.11.2022 10:13
Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»25.11.2022 10:07
На площадке трехдневного промышленно-энергетического форума «Пром-Энерго-Волга’2022» свою продукцию и новые технологии представляют предприятия Волгоградской области. Флагманы российской промышленности наряду с новичками рынка демонстрируют наработки, а ведущие технические учебные заведения региона...