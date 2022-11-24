Экономика 24.11.2022 09:32
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24.11.2022 09:32
Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) только за прошлый год составил 300 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках конференции Сбербанка AI Journey – 2022.
-По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей – это была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его, - сказал Чернышенко.
Он добавил, что сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20%.
На горизонте буквально пары лет мы все (правительство РФ – прим. ред.) ожидаем прироста в экономику 1 трлн рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта, - заявил вице-премьер.
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