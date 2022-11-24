Экономика

В Волгоградской области ищут замминистра на зарплату в 340 тысяч рублей

Экономика 24.11.2022 10:51
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24.11.2022 10:51


Служба исследований hh.ru назвала топ-5 самых дорогих вакансий ноября в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании, самую высокую зарплату в последнем осеннем месяце  – от 350 тысяч рублей и выше, – в Волгоградской области предлагают инженеру-конструктору БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Работать предстоит в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Среди требований к кандидату – опыт работы инженером-конструктором I категории не менее 5 лет (по профессии не менее 9 лет), желательно в авиастроении. От компании претендент получит задачи мирового уровня, «бронь по ВС», ДМС, а также возможность участвовать в спортивных и киберспортивных мероприятиях.

На втором месте – вакансия заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области с зарплатой от 170 000 до 340 000 руб. до вычета налогов. Но для этого надо переехать  в Южно-Сахалинск. Ключевые задачи сотрудника - обеспечить уровень доступности продовольствия, определенную численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и другие. Среди требований – не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

На третьем месте – предложение для Dev-Ops-инженера – зарплата от 250 000 руб. на руки, удаленная работа. Работодатель – международный контактный центр с головным офисом в Санкт-Петербурге и филиалами в России.

Также в пятерку самых дорогих и интересных вакансий ноября в Волгоградской области вошла должность  начальника отдела взыскания просроченной задолженности в банк – от 150 000 до 200 000 рублей  и руководителя строительно-монтажного управления - от 150 000 до 200 000. 

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