



В Волгограде накануне, 22 ноября, состоялось заседание оперштаба, на котором обсудили работу ведомств в условиях режима повышенной готовности. Также, как стало известно ИА «Высота 102», на заседании подвели итоги призыва в рамках частичной мобилизации. Напомним, что в ходе призывной кампании, самый разгар которой пришелся на октябрь, вскрылось немало проблем. На протяжении двух месяцев с начала мобилизации в СМИ были опубликованы многочисленные жалобы волгоградцев на нарушения в военкоматах. Интересно, что одновременно с этим, сообщает ИА «Высота 102», военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов возглавил расположенное в Заволжье дачное некоммерческое партнерство, больше известное волгоградцам как элитный поселок «Владимирская слобода».

Поселок мечты





Дачное некоммерческое партнерство «Владимирская слобода» было зарегистрировано 13 лет назад – 13 января 2009 года. Юридический адрес ДНП – Волгоград, улица Бетонная, 11А, а по факту поселок расположен в живописной Волго-Ахтубинской пойме, всего в 15 минутах от центра Волгограда. Сегодня «Владимирская слобода» – это динамично развивающийся поселок, окруженный красивой природой и имеющий высокую транспортную доступность, со 100-процентной готовностью всех необходимых коммуникаций, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Одним словом – заезжай и живи. Но, как известно многим жителям Волгоградской области, чтобы стать обладателем квадратных метров в живописном месте среди дубрав, нужно обладать солидным капиталом. Так, согласно размещенным на сайте Avito объявлениям, для старта (покупки земли) нужно как минимум три миллиона рублей.

Так, автор самого «скромного» объявления в Сети, просит на сегодня 3,2 млн рублей за 8 соток, за 3,3 млн рублей во «Владимирской слободе» предлагают участок в 11 соток, а 15 соток обойдутся уже в 3,6 млн рублей. Средняя цена за 100 квадратных метров в элитном поселке составляет от 240 до 300 тысяч рублей.





И, к слову, вовсе необязательно брать «голый» кусок земли. Уже готовые дома во «Владимирской слободе» тоже имеются. К примеру, недостроенный – одноэтажный (далее станет понятно, почему на этажности мы сделали особый акцент, - Прим. ред.) – коттедж во «Владимирской слободе» площадью чуть более 100 квадратных метров на шести сотках оценивается в 8,3 млн рублей. Также предлагаются к покупке одноэтажные дома по ценам 10, 11 и 13 млн рублей. При этом большинство из них – так называемые «коробки» фактически без окон и дверей и, естественно, без какой-либо внутренней отделки.

Дом, который построил… кто?





А теперь перейдем к не менее интересному, а именно – к индивидуальному домовладению, расположенному на территории элитного поселка «Владимирская слобода» на улице Киевской. В право собственности на земельный участок с кадастровым номером 34:28:130011:515 и площадью 1378 квадратных метров 15 сентября вступил никто иной как комиссар Волгоградской области. Андрей Летунов является на сегодня полноправным собственником 13,7 соток (минимальная рыночная стоимость порядка 3,2 млн рублей, согласно анализу предложений по продаже аналогичных участков, опубликованных в Сети), о чем свидетельствует соответствующая запись в ЕГРН.

Согласно все той же выписке из ЕГРН, военный комиссар Волгоградской области стал уже четвертым по счету владельцем участка на улице Киевской. Так, с 13 октября 2011 года по 24 апреля 2012-го земля принадлежала ДНП «Владимирская слобода», что и понятно. Затем до 30 ноября 2015 года владельцем участка являлась Анна Михайловна Сукачева – бывший собственник ДНП «Владимирская слобода». В ноябре 2015-го 13,7 соток в элитном загородном поселке выкупил некий Сергей Валерьевич Юдин, который и распоряжался участком на правах собственника до 15 сентября текущего года.





О Сергее Юдине не известно ничего. Однако любопытным может показаться совпадение имен. Так, в открытых источниках можно найти информацию о том, что полный тезка прежнего собственника участка – тоже Сергей Валерьевич Юдин – с декабря 2009 года по апрель 2010 года возглавлял военный комиссариат Городищенского, Дубовского районов и города Дубовка Волгоградской области. Это же ФИО встречается в Сети при ранних упоминаниях военного комиссара Тракторозаводского района. Но еще раз подчеркнем – это может быть лишь совпадение.

По словам жителей поселка, Андрей Летунов обосновался на участке во «Владимирской слободе» задолго до того, как стал его собственником.

– Активное строительство, если не изменяет память, на участке началось в году 2016-м, – говорит собеседник «Высоты 102», попросивший об анонимности. – Все прекрасно видели, кто строит этот трехэтажный особняк, какая мебель туда завозится, какие люди там бывают. Андрей Александрович никогда не скрывался. Он и забор-то поставил не сразу. Да и зачем? Все ведь приличные люди. Жил, строился, проблем до недавних пор никаких не было. Никому и в голову не приходило из соседей, что это не его земля. Лишь недавно мы узнали, что владел участком другой человек.

«Все началось со стадиона»





Возвращаясь к словам собеседника «проблем до недавних пор не было», отметим, что с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в столь благополучном поселке, в редакцию ИА «Высота 102» обратились читатели. По словам волгоградцев, с лета 2022 года «Владимирскую слободу» то и дело сотрясают волнения. А 8 октября в приличном месте страсти накалились до предела. И самое деятельное участие в этом, по словам «слободчан», принимал военком Волгоградской области.

– До 2022 года жители «Владимирской слободы», что называется, жили и не тужили. Занимались устройством быта, исправно платили взносы, растили детей, – рассказывает один из жильцов поселка. – Где-то в начале прошлого года пришел Летунов и говорит: «Есть люди, которые могут построить стадион. Давайте соберем деньги». Предложение показалось интересным – и деньги действительно начали собирать. Однако зимой, как все мы знаем, началась спецоперация, господин Летунов был занят и все это понимали, а потому вопрос со стадионом никто особо не ворошил.

Вновь тема строительства стадиона зазвучала в поселке летом 2022 года.

– Он [Летунов] пришел в июне или июле и говорит: «Почему тишина? Почему правление ничего не делает?». Но надо понимать, что правление – это своего рода депутаты, которые могут что-то рекомендовать, обсуждать какие-то проекты. Проекта стадиона, конечно же, не было. Соответственно и нечего было обсуждать. Летунову задали прямой вопрос: какие у Вас конкретные предложения? На что он, не ответив, заявил: «Вы тут ничего не делаете. Я вас здесь всех снесу». Ну, собственно, военком – человек деятельный. Сказал – сделал. Первое, с чего он начал, - это развязал «боевые действия» в общем чате ДНП, продавливая мысль о том, что правление якобы ничем не занимается. К тому моменту, когда Летунова удалили из чата, зерно сомнения он успел посеять. Где-то шестая часть собственников, доверившись авторитету военкома, встала на его сторону. Спустя какое-то время Летунов нанял юриста – бывшего сотрудника прокуратуры, уволенного за взятки, и известного в Волгоградской области также по скандалу со строительством новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме, а также по ряду других ситуаций, в которых он всегда высказывался против руководства региона. Намеренно ли военком нанял такого человека в помощники? Не нам об этом судить.

Неожиданный поворот





Собрание собственников ДНП «Владимирская слобода» в Доме культуры на территории соседнего поселка проходило в октябре этого года. На повестке стоял вопрос о выборах председателя правления. Всего за пару недель до этого военком Летунов стал полноправным владельцем участка, на котором, если верить «слободчанам», проживает не первый год.

– Очевидно, что Андрей Александрович поставил себе целью возглавить партнерство, а потому в сентябре купил землю, став полноправным участником ДНП, – продолжает собеседник информагентства, – сразу же после этого он подал заявку в качестве кандидата на пост председателя слободы. Состоялось собрание 8 октября вечером.

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео собрания, по итогам которого был составлен протокол об избрании Андрея Летунова председателем правления ДНП «Владимирская слобода».

– Согласно ФЗ, выборы председателя ДНП должны проводиться в присутствии действующего председателя правления, который должен назначить ревизионную комиссию, а также соблюсти прочие формальные процедуры. 8 октября этого не случилось, – говорят жители «Владимирской слободы». – Никому из участников правления слова не давали, вырывали микрофон, в результате правление забрало ящики для голосования и полным составом удалилось. Летунов, как вы можете судить по видео, провел альтернативные выборы. И вместо голосования метрами с использованием бланков, как это и положено, людям раздали красные листочки. Принимались голоса за себя и того соседа.

К слову, теперь в справочно-аналитической системе Группы «Интерфакс» (СПАРК) Военный комиссариат Волгоградской области обрел соседство с элитным поселком, благодаря описанному событию.





– Мы настаивали на том, чтобы председатель правления Николай Мытковский написал заявление в полицию и другие компетентные органы. Но по каким-то непонятным причинам он это делать наотрез отказался. 20 октября Летунов был зарегистрирован налоговой в качестве председателя правления ДНП «Владимирская слобода».

Согласно системе СПАРК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ДНП «Владимирская слобода» - было подано в регистрационный орган 13 октября, то есть через пять дней после собрания. 20 октября документы, по которым Андрей Летунов возглавил правление «Владимирской слободы», были уже готовы.

В заключение. По примерным оценкам специалистов в области недвижимости, дом, в котором проживает военный комиссар Волгоградской области во «Владимирской слободе», а также постройки на территории участка оцениваются в сумму от 50 до 70 млн рублей. Летом 2022 года одно из волгоградских СМИ публиковало информацию о продаже подобного дома по цене 50 млн рублей. Если брать за основу такие цифры, то на протяжении 11 лет военком Летунов должен был откладывать ежегодно на покупку домовладения порядка 5-6 миллионов.

Андрей Летунов, как известно, в должности военного комиссара Волгоградской области трудится 11 лет – с 2011 года – и иных источников дохода, кроме вознаграждения за труд, согласно все той же системе СПАРК, не имеет. По Приказу Министра обороны РФ от 18 сентября 2019 г. N 545 «О системе оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), оклад военных комиссаров субъектов РФ установлен на уровне 19 540 рублей.

Запрос с просьбой уточнить, имеет ли военный комиссар Волгоградской области право становиться председателем дачного некоммерческого партнерства, согласно действующего законодательства, редакция ИА «Высота 102» направила в Министерство обороны.