В Волгоградской области житель Палласовского района задержан полицией за пожог частного дома. В результате пожара два человека успели спастись, один погиб.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия разыгралась 21 ноября в Палласовке.

– 21 ноября местный житель обратился в полицию с заявлением о поджоге домовладения. После тушения пожара в доме был обнаружен труп мужчины, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что компания из трех человек распивала спиртные напитки в доме заявителя. Около 20.00 к ним в гости пришел знакомый – ранее судимый 56-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Но внутрь его не пустили. Разозлившись, мужчина поджег мусор возле дома, и огонь перекинулся на здание.

Во время пожара, уточняют полицейские, спастись удалось хозяину дома и одному из гостей. Не смог выбраться и погиб 39-летний мужчина.

– В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека», – сообщают в региональном ГУ МВД России. – Законодательством за данные деяния предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.