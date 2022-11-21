Расследования

«Дима не успел отбежать»: жителей Волгограда дурят ужасами об обгоревшем ребенке

Расследования 21.11.2022 14:49
0
21.11.2022 14:49


На электронные ящики и в соцсетях 21 ноября многие жители Волгограда и области получили письма с просьбой откликнуться и помочь деньгами пострадавшему 9-летнему мальчику. Школьник, по словам авторов сообщения, якобы получил страшные ожоги, и теперь порядка двух миллионов рублей требуется сегодня на его лечение. Как удалось выяснить корреспондентам информагентства «Высота 102», ничего общего с реальностью описываемая в письмах ситуация не имеет. 

Отметим, что для рассылки фейковых сообщений мошенники используют электронные адреса реальных жителей Волгограда. Так, в редакцию «Высоты 102» письмо пришло от сотрудницы госучреждения культуры. На деле оказалось, что почтовый ящик волгоградки оказался попросту взломан. 

Не называя фамилии и города, где якобы разыгралась трагедия, злоумышленники рассказывают о тяжелом состоянии ребенка.

В общем, детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Дима не успел отбежать. Eго тушили прохожие, которые находились неподалеку. Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз — щелки. Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. <...> Сказали, что при таком ожоге главный риск — это отказ почек. Если они выдержат, есть надежда, что малыш будет жить. 15 ноября Диму ввели в медикаментозную кому, – говорится в тревожном сообщении.


Далее авторы письма просят волгоградцев помочь, кто чем может. Якобы полис ОМС не покрывает всех трат на лечение мальчика. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам ИА «Высота 102» подтвердили сомнения – никакого девятилетнего Димы на лечении в ожоговом центре больницы №25 не было и нет. 

– Лечение детей, получивших ожоги различной этиологии, осуществляется в ожоговом центре КБ СМП №25. Лечение осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования. В реанимационном отделении дети отсутствуют, – прокомментировали в облздраве. 

Правоохранительные органы рекомендуют жителям Волгоградской области с настороженностью относиться к подобной информации. Первое, что вас должно насторожить, – это отсутствие какой-либо конкретики (имен, названия города, лечебных учреждений и пр.)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.11.2022 15:00
Расследования 21.11.2022 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2022 11:15
Расследования 21.11.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2022 10:52
Расследования 21.11.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2022 09:55
Расследования 21.11.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2022 20:56
Расследования 19.11.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2022 12:17
Расследования 19.11.2022 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 20:47
Расследования 18.11.2022 20:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 19:32
Расследования 18.11.2022 19:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 18:51
Расследования 18.11.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 16:38
Расследования 18.11.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 16:16
Расследования 18.11.2022 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 14:56
Расследования 18.11.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 10:49
Расследования 18.11.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2022 07:58
Расследования 18.11.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2022 12:32
Расследования 17.11.2022 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:38
От светлой радости к седой грусти: фотограф запечатлел настроения окутанного туманами ВолгоградаСмотреть фотографии
20:08
Почти четверть волгоградцев зарабатывает меньше 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:41
«Это не город Сталина»: депутат ГД – о переименовании Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде застолбили землю для строительства дороги к новому арбитражному судуСмотреть фотографии
19:07
В Волгограде посетитель торгового центра разбился при падении с высотыСмотреть фотографии
18:42
Шагнул и упал замертво: на Второй продольной водитель Chevrolet умер после ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
17:47
Рога и копыта: пугающие масштабом и содержанием свалки на севере Волгограда показали с высотыСмотреть фотографии
16:58
Депутаты ГД заговорили о смене пола в ходе обсуждений закона об ЛГБТСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде за миллион рублей снесут одноэтажную хибару в Советском районеСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде СК расследует убийство матерью собственного сынаСмотреть фотографии
14:49
«Дима не успел отбежать»: жителей Волгограда дурят ужасами об обгоревшем ребенкеСмотреть фотографии
13:28
Вопросам продовольственной безопасности посвятил совещание 21 ноября губернатор БочаровСмотреть фотографии
13:02
Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele2Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде утвердили новые тарифы на воду, отопление и вывоз мусораСмотреть фотографии
12:27
«Ни разу не запускали»: на Волжской ГЭС не согласны с выводами РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:15
Бастрыкин требует доклад по делу о самостреле волгоградского подросткаСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградец получил огнестрельное ранение на охотеСмотреть фотографии
10:52
Останки пропавшего год назад грибника нашли на пляже в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
СК возбудил дело после смерти 16-летнего подростка под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Частичная мобилизация сократила количество претендентов на вакансии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
«Пора, мой друг, пора!»: в Волгограде ЖК «Пушкин» укроет от городской суетыСмотреть фотографии
08:29
Жители Котово требуют привести в порядок пешеходные переходы после трагического ДТПСмотреть фотографии
07:50
Вместе с переименованием Волгограда активисты хотят вернуть времяСмотреть фотографии
21:02
В облздраве прокомментировали гибель подростка в больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
19:49
«Надеюсь, в мою сторону обернется»: сотрудник МЧС отверг обвинения в покушении на убийство и сообщил о слежкеСмотреть фотографии
17:22
Волгоградцев зовут в ЛНР и ДНР на вахту за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:42
В Волгоградской области 16-летний подросток умер от выстрела в грудьСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде легковушка протаранила внедорожник напротив театраСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда иномарка сбила столб и вылетела на тротуар у кафеСмотреть фотографии
 