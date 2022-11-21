На электронные ящики и в соцсетях 21 ноября многие жители Волгограда и области получили письма с просьбой откликнуться и помочь деньгами пострадавшему 9-летнему мальчику. Школьник, по словам авторов сообщения, якобы получил страшные ожоги, и теперь порядка двух миллионов рублей требуется сегодня на его лечение. Как удалось выяснить корреспондентам информагентства «Высота 102», ничего общего с реальностью описываемая в письмах ситуация не имеет.

Отметим, что для рассылки фейковых сообщений мошенники используют электронные адреса реальных жителей Волгограда. Так, в редакцию «Высоты 102» письмо пришло от сотрудницы госучреждения культуры. На деле оказалось, что почтовый ящик волгоградки оказался попросту взломан.

Не называя фамилии и города, где якобы разыгралась трагедия, злоумышленники рассказывают о тяжелом состоянии ребенка.

– В общем, детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Дима не успел отбежать. Eго тушили прохожие, которые находились неподалеку. Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз — щелки. Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. <...> Сказали, что при таком ожоге главный риск — это отказ почек. Если они выдержат, есть надежда, что малыш будет жить. 15 ноября Диму ввели в медикаментозную кому, – говорится в тревожном сообщении.





Далее авторы письма просят волгоградцев помочь, кто чем может. Якобы полис ОМС не покрывает всех трат на лечение мальчика.

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам ИА «Высота 102» подтвердили сомнения – никакого девятилетнего Димы на лечении в ожоговом центре больницы №25 не было и нет.

– Лечение детей, получивших ожоги различной этиологии, осуществляется в ожоговом центре КБ СМП №25. Лечение осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования. В реанимационном отделении дети отсутствуют, – прокомментировали в облздраве.

Правоохранительные органы рекомендуют жителям Волгоградской области с настороженностью относиться к подобной информации. Первое, что вас должно насторожить, – это отсутствие какой-либо конкретики (имен, названия города, лечебных учреждений и пр.)