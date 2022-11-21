Экономика 21.11.2022 11:59
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21.11.2022 11:59
Сбер продолжает принимать заявки на молодёжные акселераторы. До 1 декабря 2022 года можно подать заявку на участие в акселераторе для студентов SberStudent и в школьном акселераторе Сбера.
В SberStudent могут принять участие студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов. Для участников проведут обучение по основам предпринимательства, работы в команде, дизайн-мышления, познакомят с индустриями и технологиями, проведут мастер-классы по публичным выступлениям и искусству ведения переговоров. В ходе обучение, участники вместе с экспертами разработают бизнес-продукт, который в дальнейшем смогут реализовать в жизнь.
Школьный акселератор Сбера проводится для школьников 8–11-х классов и студентов профессиональных образовательных организаций. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Чтобы стать успешным, очень важно постоянно совершенствоваться, учиться, общаться с экспертами в разных сферах и получать актуальную информацию. Сбер уже несколько лет проводит для школьников и студентов акселераторы, на которых молодые люди учатся создавать бизнес-проекты и реализовывать их в жизнь. На протяжении нескольких месяцев участники общаются с ведущими специалистами Сбера, совместно решают бизнес-кейсы, разрабатывают свои проекты. Сейчас проходит набор участников на новый сезон, уверен, что это станет отличной возможностью для молодых людей Поволжья попробовать свои силы и получить новый опыт в создании и развитии собственного бизнеса».
Лучшие команды молодёжных акселератов Сбера представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призёры акселератора SberStudent получат гранты от партнёра акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.
Финалисты школьного акселератора Сбера смогут воспользоваться преференциями при поступлении в вузы, а победители дополнительно получат призы от организаторов и партнёров программы.
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